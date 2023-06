Stand: 10.06.2023 07:51 Uhr Gericht: Kein Streik für Beschäftigte in der Süßwarenindustrie

Beschäftigte in der Süßwarenindustrie dürfen vorerst nicht mehr streiken - das hat am Freitag das Hamburger Arbeitsgericht entschieden. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten hatte im Tarifstreit Anfang der Woche in mehreren Bundesländern zu Ausständen aufgerufen - in Hamburg waren unter anderem die Nestlé AG und Unilever betroffen. Weil aber die aktuellen Tarifverträge noch nicht überall abgelaufen sind, gilt mindestens in diesen Regionen noch die Friedenspflicht, so das Gericht. Die Gewerkschaft fordert für die bundesweit rund 60.000 Beschäftigten mindestens 400 Euro mehr pro Monat.

