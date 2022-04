Geflüchtete sollen in Hamburg schnell arbeiten können Stand: 15.04.2022 08:07 Uhr Geflüchtete aus der Ukraine sollen in Hamburg möglichst schnell und unkompliziert auch arbeiten können. Eine Arbeitsgruppe soll den Betroffenen jetzt beim Berufseinstieg helfen.

Agentur für Arbeit, Jobcenter und das Hamburg Welcome-Center sollen den Geflüchteten beim Einstieg in den Arbeitsmarkt helfen, das hat Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) am Donnerstag im Sozialausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft gesagt. Für die gemeinsame Taskforce werden insgesamt 27 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abgestellt. Sie sollen in den kommenden Wochen bis zu 1.800 Erstberatungen anbieten.

Bedarf bei Pflege und in der Padagogik

Die Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt ist auch da, etwa 70 Unternehmen haben laut Leonhard schon Anfragen gestellt. Besonders begehrt sind Pflege- und Pädagogik-Fachkräfte und auch Lehrkräfte und Kita-Mitarbeitende - besonders mit Deutschkenntnissen. Denn sie können die Integration von Kindern aus der Ukraine deutlich erleichtern und einen Teil des aktuellen Mehrbedarfs in den Einrichtungen decken.

Möglichst schnell sollen deshalb auch ukrainische Berufsabschlüsse anerkannt werden. Bis die Qualifikation geklärt ist können aber etwa Pflegekräfte auch schon auf Helfer-Niveau arbeiten, so Leonhard.

Jobbörse für Geflüchtete

Am Donnerstag in der vergangenen Woche gab es bereits eine erste Jobbörse für Geflüchtete in der Hamburger Handelskammer. Hunderte Interessierte kamen zu der Veranstaltung und weil die Nachfrage so groß war, soll es bald eine weitere Jobbörse geben.

