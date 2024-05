Stand: 03.05.2024 19:29 Uhr Gedenkfeier zum Jahrestag der Befreiung des KZ Neuengamme

Am Freitag haben Zeitzeugen, Angehörige von NS-Opfern sowie Politiker der Befreiung des KZ Neuengamme in Hamburg vor 79 Jahren gedacht. An der Gedenkfeier in einer ehemaligen Waffenproduktionshalle des KZ nahmen mehr als 100 Menschen teil, darunter auch vier ehemalige Häftlinge. Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit (SPD) betonte in einem Grußwort, wie wichtig es sei, sich gegen Rechtsextremismus stark zu machen. Im KZ Neuengamme und seinen Außenlagern waren mehr als 85.000 Menschen inhaftiert.

