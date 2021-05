Gedenken an die Befreiung des KZ Neuengamme Stand: 03.05.2021 18:46 Uhr Vor 76 Jahren sind die Häftlinge des KZ Neuengamme befreit worden. Auch dieses Jahr konnte eine eigentlich größere geplante Gedenkfeier für den Jahrestag wegen der Corona-Pandemie nur im kleinen Kreis und per Videoübertragung stattfinden.

"Die Gedenkstätte Neuengamme leistet eine wichtigen Beitrag zur Stärkung von Demokratie und Menschenrechten in Hamburg, in Deutschland und darüber hinaus", sagte Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) am Montag in seiner Rede. Er richtete sich an die Überlebenden und deren Angehörige: "Auch in diesem Jahr ist eine persönliche Begegnung leider nicht möglich, aber die Bedeutung und die Botschaft des Gedenkens an den 3. Mai 1945 bleiben unverändert. Wir werden die Erinnerungen an die Opfer des Nationalsozialimus wachhalten."

"Hitler ist es nicht gelungen, uns zu vernichten"

Auch Livia Fränkel, eine Überlebende des KZ Neuengamme, sprach während der Veranstaltung: "Ich bin eine sehr alte Frau, eine der letzten Überlebenden“, sagte sie per Video zugeschaltet. Sie halte Vorträge und lege Zeugnis darüber ab, was passieren könne, wenn man zulasse, dass Hass und Gewalt die Gesellschaft übernähmen. Sie habe heute drei Kinder, sechs Enkelkinder und 15 Urenkel. Auch ihrer Schwester Hedi, die wie sie in den Konzentrationslagern in Ausschwitz, Neuengamme und Bergen Belsen war, habe überlebt. Auch ihrer Schwester gehe es gut. "Hitler ist es also nicht gelungen, uns zu vernichten", sagte sie.

Bereits zweite Gedenkfeier ohne Gäste

Schon vergangenes Jahr fand die Feier zum Jahrestag der Befreiung des Hamburger Konzentrationslagers nur im kleinen Rahmen statt. Das war wegen der Corona-Pandemie auch in diesem Jahr wieder so. Eine eigentlich geplante größere Feier mit internationalen Gästen und Publikum musste abgesagt werden. Am Montag erinnerten die KZ-Gedenkstätte Neuengamme und die Amicale Internationale KZ Neuengamme nun mit Reden, musikalischen Beiträgen und einem stillen Gedenken an den Jahrestag der Befreiung.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Kulturjournal | 30.04.2021 | 19:30 Uhr