Ganz Hamburg trifft sich in Volksdorf: Milow beim NDR Festival Stand: 14.06.2022 05:00 Uhr Vier hochkarätige Live-Acts erwarten die Besucherinnen und Besucher des NDR Festivals in Volksdorf am Wochenende 23. und 24. Juli: der belgische Musiker Milow, die britische Gruppe Londonbeat, The Rattles aus Hamburg sowie die Partyband Good Music Live.

Musikalischer Höhepunkt am Sonnabend, den 23. Juli, ist der Auftritt von Milow. Im Mai erschien mit "Nice to Meet You" das neue Album des belgischen Singer-Songwriters. Mit "Ayo Technology" wurde Milow 2008 zum Shootingstar und erhielt eine Platin-Auszeichnung. Nach mehr als zwei Jahren pandemiebedingter Bühnenpause spielt Milow nun endlich wieder vor Publikum.

Londonbeat begeistern die Fans

Zuvor stehen Londonbeat auf der Bühne, die 1990 mit dem Song "I’ve Been Thinking About You" einen weltweiten Nummer-Eins-Hit gefeiert haben. Auf der Bühne beweisen sie mit dreistimmigem Gesang, wie perfekt sie ihr eigenes Motto "Harmony And Harmonies" beherrschen. Auch nach 30 Jahren zeigt die Band keine Verschleißerscheinungen. Vor zwei Jahren hat sie sogar mit ihrem Hit "I’ve Been Thinking About You" Platz eins der USA Billboard Dance Charts zurückerobert und zwei neue Titel produziert, die ganz sicher auch in Volksdorf zu hören sein werden.

NDR Festival am Sonntag mit The Rattles

Einen Tag später, am Sonntag, 24. Juli, geht es mit den Rattles weiter: Sie waren dabei, als die Pop-Musik geboren wurde: Mit Songs wie "La La La", "Come On And Sing", und "The Witch" schrieben sie Musikgeschichte. The Rattles standen in den 60er-Jahren zusammen mit den Beatles, den Rolling Stones und Little Richard auf der Bühne und wurden in England als die "deutschen Beatles" gefeiert.

An beiden Tagen mit dabei ist die Partyband Good Music Live. Sie spielt die besten Hits aus mehreren Jahrzehnten Musikgeschichte und sorgt für gute Laune.

NDR Festival bei NDR 90,3 und im Hamburg Journal

Das Bühnenprogramm von NDR 90,3 und dem Hamburg Journal startet am Sonnabend, 23. Juli, um 17 Uhr. Nicole Steins und Ulf Ansorge aus der NDR 90,3 Morningshow führen durch den Abend. Die Moderation am Sonntag übernimmt Eva Tanski von NDR 90,3. Das Bühnenprogramm beginnt dann bereits um 11 Uhr. Die genauen Auftrittszeiten werden noch bekannt gegeben.

NDR.de überträgt Konzert

Rund um das NDR Festival in Volksdorf wird der Stadtteil Thema bei NDR 90,3 und dem Hamburg Journal im NDR Fernsehen sein. Beide Programme berichten an den Veranstaltungstagen direkt aus Volksdorf, sprechen mit den Menschen vor Ort und werfen einen Blick hinter die Kulissen. NDR.de überträgt die Konzerte von Londonbeat und Milow im Video-Livestream.

