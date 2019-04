Stand: 19.04.2019 17:14 Uhr

G20-Gipfel: 36-Jähriger wegen Krawallen verhaftet

Die Hamburger Polizei hat einen weiteren Verdächtigen nach Krawallen während des G20-Gipfels verhaftet. Der 36-jährige Mann wurde am Mittwoch in Hammerbrook gefasst, wie die Beamten am Freitag mitteilten. Ein Richter habe zwischenzeitlich Haftbefehl erlassen. Der Mann soll beim Gipfel vor knapp zwei Jahren im Schanzenviertel mindestens sieben Glasflaschen auf Polizisten geworfen haben. Nach dem Mann wurde mit einem Foto gefahndet, vor einigen Wochen gab es einen Hinweis auf ihn.

Weitere Festnahme wegen G20-Krawalle in Hamburg NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 19.04.2019 14:00 Uhr Autor/in: Mark Kuschel Nach dem G20-Gipfel in Hamburg hat die Polizei einen 36-Jährigen verhaftet. Er soll bei Ausschreitungen im Schanzenviertel mindestens sieben Flaschen auf Polizisten geworfen haben.







Hinweis durch Öffentlichkeitsfahndung

Die Ermittlungsgruppe (EG) "Schwarzer Block" hatte das Bild des Verdächtigen den Angaben zufolge bei ihrer zweiten Öffentlichkeitsfahndung im vergangenen Jahr veröffentlicht. Vor wenigen Wochen sei dann ein Hinweis auf den 36-Jährigen eingegangen.

Weitere Verdächtige identifiziert

Mitte März war die Polizei mit der mittlerweile fünften Großfahndung an die Öffentlichkeit gegangen und hatte 66 Bilder von unbekannten Tatverdächtigen ins Internet gestellt. Ein 23-Jähriger sei inzwischen identifiziert worden. Die EG "Schwarzer Block" und die Staatsanwaltschaft hätten die weiteren Ermittlungen gegen ihn aufgenommen.

Bislang mehr als 3.500 Ermittlungsverfahren

In der Aufarbeitung der Geschehnisse im Zusammenhang mit dem G20-Gipfel werden bislang mehr als 3.500 Ermittlungsverfahren geführt, davon nach Polizeiangaben über 800 Verfahren gegen rund 900 namentlich bekannte Beschuldigte.

