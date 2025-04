Stand: 01.04.2025 11:25 Uhr Für den FC St. Pauli ist das Genossenschaftsmodell ein Erfolg

Für den FC St. Pauli ist die im Herbst gegründete Genossenschaft ein großes Erfolgsmodell. Bis Sonntag um Mitternacht sind nach Informationen von NDR 90,3 Genossenschaftsanteile im Gesamtwert von mehr als 27 Millionen Euro gezeichnet worden. Den genauen Wert will St. Pauli Anfang Mai bekannt geben. Bis dahin werden noch alle unbearbeiteten Anträge abgearbeitet. "Wir sind baff und unendlich dankbar für diesen riesigen Zuspruch", sagt Vereinspräsident Oke Göttlich. Die Genossenschaft wird das Geld an den Verein weitergeben und bekommt dafür die Mehrheit am Millerntorstadion.

