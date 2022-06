Fünf Rettungswagen auf dem Weg in die Ukraine Stand: 27.06.2022 09:20 Uhr Die Hamburger Feuerwehr spendet fünf Rettungswagen für die Ukraine. Heute machen sich die Rettungswagen auf den Weg zu ihren neuen Einsatzorten.

Die fünf Fahrzeuge wurden am Montag beladen und mit Rettungsdienstmaterial auf den Weg gebracht.16 Feuerwehrfrauen und -männer haben sich auf den Weg an die ukrainische Grenze gemacht. Zur Verabschiedung ist auch Innensenator Andy Grote (SPD) gekommen. Er sagte: "Hamburg hat den Pakt für Solidarität und Zukunft mit Kiew geschlossen, im Rahmen dieses Pakts haben wir ein Hilfeersuchen bekommen." Deswegen seien die fünf Rettungsfahrzeuge nun auf dem Weg.

Zweite Spende der Hamburger Feuerwehr

Die Aktion wird von Hanseatic Help und der Initiative #WeAreAllUkrainians des früheren Profiboxers Wladimir Klitschko unterstützt. Die Hamburger Feuerwehr hatte bereits im April zwei Fahrzeuge gespendet und an die ukrainische Grenze gebracht. Die beiden Gerätewagen waren für den Katastrophenschutz in Tscherkassy, einer Stadt südöstlich von Kiew, bestimmt.

Partnerschaft zwischen Kiew und Hamburg

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko hatten Ende April eine Partnerschaft zwischen ihren Städten vereinbart. Dabei geht es um schnelle humanitäre Hilfe und Unterstützung beim Wiederaufbau, sobald der Krieg beendet ist.

