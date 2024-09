Stand: 02.09.2024 06:28 Uhr Fünf Menschen bei Autounfall in Steilshoop verletzt

Am Sonntagabend sind in Steilshoop bei einem Verkehrsunfall drei Kinder und zwei Erwachsene verletzt worden. Nach Angaben der Hamburger Polizei hatte ein Autofahrer am Steuer offenbar einen epileptischen Anfall erlitten. Er verlor die Kontrolle über seinen Wagen und rammte zwei Autos. Die Fahrzeuge wurden schwer beschädigt, die Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht.

