Führerschein-Umtausch: CDU kritisiert lange Wartezeiten in Hamburg

Stand: 18.04.2022 10:15 Uhr

In Deutschland müssen alle vor dem 19. Januar 2013 ausgestellten Führerscheine in den kommenden Jahren gegen EU-weit einheitliche und fälschungssichere umgetauscht werden. Die CDU in der Hamburgischen Bürgerschaft bemängelt lange Wartezeiten dafür in Hamburg.