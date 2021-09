"Fridays for Future": Tausende demonstrieren in Hamburg Stand: 24.09.2021 14:39 Uhr Zwei Tage vor der Bundestagswahl sind in Hamburg mehr als 20.000 Anhängerinnen und Anhänger der Klimaschutzbewegung "Fridays for Future" auf die Straße gegangen, um für wirksame Maßnahmen zur Bewältigung der Klimakrise zu demonstrieren.

Am Freitag zogen sie von der Willy-Brandt-Straße aus durch die Innenstadt. Aufgrund zahlreicher Straßensperrungen kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Polizei sprach am Nachmittag von rund 21.000 Demonstrierenden.

"Wir sind wütend"

Zum Auftakt gab der Sänger Jan Delay ein Konzert. Maia Stimming, Sprecherin von "Fridays for Future" in Hamburg, rief den Demonstrierenden bei der Auftaktkundgebung zu: "Wir sind wütend. Wütend auf das Nichthandeln, das nun schon so lange anhält." Keine Partei habe ein schlüssiges Konzept, um die Erderwärmung zu begrenzen. Deshalb müsse "die klimazerstörerische Politik abgewählt werden", forderte die 15-Jährige. Mit-Organisatorin Annika Rittmann sagte NDR 90,3 vor Beginn der Kundgebung: "Damit wir tatsächlich 1,5 Grad einhalten können, müssen wir in Hamburg bis 2035 klimaneutral werden." Dafür brauche es etwa ein CO2-Budget, das klar sage, was man an Kohlenstoffdioxid noch ausstoßen dürfe. Im Pariser Klimaabkommen hatte sich die Staatengemeinschaft darauf verpflichtet, die globale Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen.

Kundgebungen in vielen deutschen Städten

Bundesweit gab es am Freitag etwa 400 Demonstrationen unter dem Motto "#AllefürsKlima". Auch in Norddeutschland gab es zahlreiche Kundgebungen anlässlich des "globalen Klimastreiks". Viele Umweltorganisationen hatten zur Teilnahme aufgerufen. Neben Jan Delay unterstützen in Hamburg auch andere prominente Musikerinnen und Musiker die jungen Klimaschützer und Klimaschützerinnen: Zoe Wees, AnnenMayKantereit und Enno Bunger wollten noch auftreten.

Polizei erwartet Staus

Die Bühne steht auf der Willy-Brandt-Straße, dort begann und endet der Demonstrationszug. Die fünf Kilometer lange Route führt bis zu den Wallanlagen, am Johannes-Brahms-Platz vorbei um die Binnenalster herum über den Ballindamm. Die Polizei erwartet, dass es noch bis 18 Uhr durch zahlreiche Straßensperrungen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen wird. Sie empfiehlt, den betroffenen Bereich weiträumig zu umfahren oder auf U- und S-Bahnen auszuweichen. Die Organisierenden der Demonstration empfehlen, zur Anreise die Stationen Jungfernstieg, Stadthausbrücke oder Baumwall zu nutzen.

