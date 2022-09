Freizeit-Studie: Internet ist die Lieblingsbeschäftigung

Stand: 20.09.2022 10:00 Uhr

In ihrer Freizeit nutzen die Deutschen am allerliebsten das Internet. Das geht aus dem neuen Freizeit-Monitor der Hamburger BAT-Stiftung für Zukunftsfragen hervor. Demnach gaben 97 Prozent an, mindestens einmal in der Woche online zu sein.