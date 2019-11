Stand: 07.11.2019 18:18 Uhr

Frau stellt sich nach Unfall in Volksdorf

Nach einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg-Volksdorf hat sich eine 73-jährige Autofahrerin der Polizei gestellt. Sie soll am Dienstagabend ein auf der Straße liegendes Unfallopfer angefahren haben. Einen Tag später meldete sie sich dann bei der Polizei.

60-Jährige erfasste den Mann

Das Opfer, ein 73 Jahre alter Mann, hatte sein Auto am Dienstag in der Straße Uppenhof abgestellt und war nach Polizeiangaben aus unbekannten Gründen auf der Straße stehen geblieben. Eine 60-Jährige sah ihn zu spät und prallte mit ihrem Auto gegen den Mann, der schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen blieb.

Im Anschluss wurde er von einem zweiten Wagen angefahren als ihm Passanten zu Hilfe eilten, dabei wurde sein Fuß gebrochen. Der zweite Wagen fuhr anschließend einfach weiter.

Fahrerin meldete sich bei der Polizei

Am Donnerstag teilte die Polizei mit, dass sich die 73-jährige mutmaßliche Unfallfahrerin bei der Wache in Poppenbüttel gemeldet hatte. Offenbar hatte sie im Dunkeln und bei Regen nicht erkannt, dass jemand auf der Straße lag. Der Verletzte wurde dabei nicht - wie zunächst von der Polizei berichtet - an beiden Beinen überrollt.

Gegen die 73-Jährige wird wegen Fahrerflucht und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Laut Polizei gibt es mehrere Zeugen, die nun zu dem Unfallhergang befragt werden sollen.

