Forum für Künstlernachlässe bekommt Gebäude in Niendorf

Das Forum für Künstlernachlässe in Niendorf bekommt ein neues Archivgebäude. Der zweigeschossige Neubau soll neben dem bestehenden Künstlerhaus Sootbörn errichtet werden und ein Ort zum Bewahren, Erforschen und Ausstellen von Kunstwerken werden, teilte die Hamburger Kulturbehörde am Freitag mit. Hamburg will dem Verein das Grundstück unentgeltlich zur Verfügung stellen. Den Bau will die Stadt aus dem Sanierungsfonds mit 800.000 Euro unterstützen. Die Zustimmung der Bürgerschaft gilt als sicher. Baubeginn soll schon im Sommer sein.

