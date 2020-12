Flugpassagiere aus Großbritannien positiv auf Corona getestet Stand: 21.12.2020 13:41 Uhr Mehrere Reisende aus Großbritannien sind am Sonntag am Hamburger Flughafen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Ergebnisse der Schnelltest werden noch mit einem PCR-Test überprüft.

Seit Mitternacht dürfen keine Passagierflugzeuge aus Großbritannien mehr in Deutschland landen - auch auf dem Hamburger Flughafen nicht. Grund ist die neue Variante des Coronavirus, die sich in Teilen Englands gerade ausbreitet. Damit diese Mutation nicht eingeschleppt wird, hat die Bundesregierung den Flugverkehr mit Großbritannien eingestellt.

Noch drei Flieger aus London in Hamburg gelandet

Drei Flugzeuge aus London landeten am Sonntagabend noch in Hamburg. Sie waren recht gut gebucht - und mehrere Passagiere wurden anschließend positiv auf das Coronavirus getestet. Die Ergebnisse der Schnelltest werden jetzt noch mit einem PCR-Test überprüft. In den Laboren wird außerdem untersucht, ob es sich um die mutierte Form des Virus handelt.

Nachdem die Anordnung für das Landeverbot am Sonntagnachmittag bekannt wurde, wurde am Flughafen ein extra Testbereich für die letzten drei ankommenden Flüge aus Großbritannien eingerichtet. Beim zweiten Flieger schlug der Schnelltest bei einem Gast an, beim dritten sogar bei sechs Reisenden. Das bestätigte die Bundespolizei.

Alle Passagiere der letzten Flüge in Quarantäne

Unabhängig vom Testergebnis seien aber alle Passagiere in Quarantäne, heißt es von der Hamburger Gesundheitsbehörde. Das gilt nach wie vor für alle Einreisenden aus Risikogebieten. Flüge nach Großbritannien dürfen übrigens weiterhin abheben. Unternehmen wie EasyJet und British Airways schicken derzeit Leerflüge nach Hamburg, um hier Passagiere abholen zu können.

Keine Infektionen mit neuer Virus-Variante in Hamburg bekannt

Bisher gibt es laut Gesundheitsbehörde in Hamburg noch keine Infektionsfälle mit dem neuen und hoch ansteckenden Coronavirus-Variante nachgewiesen. "Uns liegen noch keine belastbaren Erkenntnisse vor", sagte ein Behördensprecher zu NDR 90,3. Deshalb sei es auch zu früh für Konsequenzen. Deshalb sei es auch zu früh, für weitere Konsequenzen.

