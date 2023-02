Fliegerbombe in Wilhelmsburg ist entschärft Stand: 07.02.2023 20:06 Uhr Im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg ist am Dienstag bei Sondierungsarbeiten am Vogelhüttendeich eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Am Abend wurde sie entschärft - mit Folgen für den Feierabendverkehr.

Es handele sich um eine 1.000 Pfund schwere Sprengbombe, sagte ein Feuerwehrsprecher. Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes konnten den Blindgänger am frühen Abend entschärfen. Dafür wurden die Bundesstraße B75 und die Bahntrasse gesperrt.

Sperrradius festgelegt

Rund um den Fundort, wo früher die Wilhelmsburger Reichsstraße verlief, wurde ein Sperrradius von 300 Metern festgelegt. Davon betroffen waren nur wenige Anwohnende und Gewerbebetriebe. Die größten Auswirkungen hatte die Entschärfung auf den Auto- und Zugverkehr.

S-Bahn und Metronom fahren nicht

Die S-Bahn konnte nicht mehr zwischen Harburg und dem Hamburger Hauptbahnhof verkehren. Betroffen waren aber auch der Metronom und der gesamte Fernverkehr. Laut einer Bahnsprecherin wurden die Züge angehalten.

Notunterkunft und Shuttle-Busse stehen bereit

Für Personen, die den Sperrbereich verlassen müssen, stehen Shuttle-Busse in der Grotestraße 10-11 bereit. Eine Notunterkunft wurde in der Elbinselschule in der Krieterstraße 2B eingerichtet. Betroffene können sich auch über das Bürgertelefon unter der Nummer 040 / 4286 54451 informieren. Anwohnende und Gewerbetreibende können sich unter 040 / 4286 54452 melden.

