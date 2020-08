Stand: 04.08.2020 23:17 Uhr - NDR 90,3

Fliegerbombe in Schnelsen erfolgreich entschärft

In Schnelsen ist am Dienstagabend eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Der 500 Kilo schwere Blindgänger lag auf einem Feld in der Nähe der Autobahn 7. Gegen 23 Uhr meldete die Feuerwehr Hamburg über Twitter das Ende des Einsatzes und der Maßnahmen. Der Schleswiger Damm und die A7 in beiden Richtungen zwischen Dreieck Hamburg-Nordwest und Schnelsen-Nord waren für die Dauer des Einsatzes gesperrt worden.

Fliegerbombe nahe der A7 entdeckt NDR 90,3 - 04.08.2020 18:00 Uhr In Schnelsen ist am Nachmittag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der 500 Kilo schwere Blindgänger liegt auf einem Feld in der Nähe der Autobahn 7 und muss entschärft werden.







4,5 bei 6 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Rund um den Entschärfungsort hatte die Feuerwehr einen Sperradius von 300 Metern und einen Warnradius von 600 Metern eingerichtet. Am Jägerdamm mussten sieben Häuser evakuiert werden. Die Fliegerbombe war am Dienstagnachmittag gefunden worden.

Schon der zweite Blindgänger

Fast an der gleichen Stelle war im Oktober ein Blindgänger entdeckt worden. Damals mussten mehr als 500 Anwohnerinnen und Anwohner ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Zudem war die A7 in den späten Abendstunden kurzfristig gesperrt worden.

Darum geht's: Blindgänger NDR 90,3 - 04.08.2020 21:30 Uhr Autor/in: Kathrin Otto Noch heute liegen an die 3.000 Fliegerbomben, aber auch Waffen, Munition und Granaten auf dem Hamburger Stadtgebiet. Doch was macht man mit diesen Blindgängern?







3,71 bei 78 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 04.08.2020 | 22:00 Uhr