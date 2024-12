Stand: 18.12.2024 16:00 Uhr Finkenwerder: Feuerwehr löscht Brand auf Binnenschiff

In Finkenwerder hat die Hamburger Feuerwehr am Mittwoch einen Brand auf einem Binnenschiff gelöscht. Da zunächst von mehreren Verletzten ausgegangen wurde, raste ein Großaufgebot zum Einsatzort am Aue-Hauptdeich. An Bord des 86 Meter langen Binnenschiffs brannte ein Stromverteiler im Maschinenraum. Das Feuer war schnell unter Kontrolle, verletzt wurde niemand.

