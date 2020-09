Stand: 24.09.2020 16:04 Uhr - Hamburg Journal

Feuerwehr befreit strampelndes Eichhörnchen

Ungewöhnlicher Einsatz für die Feuerwehr in Altona-Nord: Kinder hatten von einem Spielplatz in der Langenfelder Straße aus bemerkt, dass ein Eichhörnchen in einem Loch an einer Hauswand feststeckte. Sie alarmierten die Einsatzkräfte.

VIDEO: Feuerwehr befreit Eichhörnchen (1 Min)

Die Freiwillige Feuerwehr rückte an und sah zunächst nur den aus der Hauswand ragenden Puschelschwanz des kleinen Nagers. Es hatte versucht, sich in das Loch zu quetschen, das möglicherweise von einem Specht hinterlassen worden war - und kam nun weder vor noch zurück. Ein Feuerwehrmann kletterte mit einer Leiter hinauf und vergrößerte das Loch mit Hammer und Schraubenzieher.

Kinder applaudieren

Kurze Zeit später konnte das Eichhörnchen seinen Kopf aus dem Loch ziehen. Es sprang an den bereitstehenden Rettern vorbei und verschwand unter dem Applaus der umstehenden Kinder im Dickicht. "Es sieht so aus, als würde es ihm gutgehen", sagte ein Feuerwehrsprecher. "Auch wenn das hier ein kleines Tier war, ist man froh, wenn man als Feuerwehrmann zur Rettung dazu beitragen kann."

