Feuer zerstört vier Busse der Hochbahn

In Hamburg-Wandsbek haben am Sonntagmorgen auf dem Betriebshof der Hamburger Hochbahn in der Wendemuthstraße vier Busse gebrannt. Die Feuerwehr konnte das Feuer mit Löschschaum ersticken, dennoch wurden die Busse fast vollständig zerstört. Ein Busfahrer, der noch versuchte einen der Busse wegzufahren, erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Vier Busse in Wandsbek ausgebrannt 05.05.2019 09:00 Uhr Am Sonntagmorgen haben vier Linienbusse gebrannt. Die Feuerwehr löschte die Fahrzeuge mit Löschschaum.







40 Einsatzkräfte vor Ort

"Das war ein größerer Einsatz für die Feuerwehr. Der Einsatzleiter, der als Erster eintraf, fand hier vier brennende Busse vor und hat sofort die Alarmstufe erhöht, weil er erkannt hat, dass er das mit seinen Kräften nicht alleine hinkriegt", sagte Martin Schneider, Sprecher der Feuerwehr NDR 90,3. "Wir haben hier 40 Einsatzkräfte vor Ort gehabt, die die Busse gelöscht haben", sagte der Feuerwehrsprecher weiter.

Hochbahn-Sprecher: "Enormer Schaden"

"Das ist schon ein enormer Schaden", sagte der Hochbahn-Sprecher Christoph Kreienbaum, "die Busse stehen hier ja eng zusammen". Anwesende Kollegen hätten die anderen Busse sehr schnell weggefahren. "Wir sind ganz glücklich, dass es nur vier Busse sind", sagte der Sprecher. Ein neuer Bus koste etwa 250.000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar. Nun ermittelt die Polizei.

