Stand: 22.01.2025 15:32 Uhr Feuer in Einfamilienhaus in Sasel: Zwei Verletzte

Bei einem Feuer im Altmühlenweg in Hamburg-Sasel sind am Mittag zwei Menschen verletzt worden. Sie erlitten laut einem Sprecher der Feuerwehr eine Rauchgasvergiftung. Die Feuerwehr rückte mit 50 Einsatzkräften an, um den Brand im Untergeschoss eines Einfamilienhauses zu löschen.

