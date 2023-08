Stand: 07.08.2023 20:22 Uhr Feuer im Zug am Bahnhof Harburg: Bahnverkehr beeinträchtigt

Am Bahnhof Hamburg-Harburg hat es am Montagabend in einem Zug gebrannt. Das Feuer war in der Klimaanlage eines Metronoms ausgebrochen. Weil der Zug noch am Bahnsteig stand, konnten die rund 300 Fahrgäste schnell in Sicherheit gebracht werden. Die Feuerwehr rückte mit rund 40 Einsatzkräften an, öffnete die Verkleidung des betroffenen Wagens und konnte das Feuer schnell löschen. Der Zugverkehr am Bahnhof wurde zwischenzeitlich eingestellt.

