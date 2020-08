Stand: 19.08.2020 09:58 Uhr - NDR 90,3

Festnahmen nach versuchter Vergewaltigung

Im Zusammenhang mit der versuchten Vergewaltigung einer 28-Jährigen in einem Waldstück im Hamburger Stadtteil Wandsbek sind in der Nacht zum Mittwoch zwei Männer festgenommen worden. Das bestätigte die Polizei am Mittwochmorgen. Die Frau war laut Polizei am Montagabend gegen 22 Uhr in der Bovestraße unterwegs, als sie am Wandsbeker Gehölz von einem Mann am Arm gepackt wurde, der sie in ein Gebüsch zog. Dort wollte er sie gewaltsam zum Sex zu zwingen. Dabei soll er sie gewürgt und geschlagen haben. Erst als ein Passant sich eingemischt habe, seien er und ein Komplize, der sich bis zu diesem Zeitpunkt nicht an der Tat beteiligt habe, geflohen, hatte die Polizei mitgeteilt.

Wie die "Hamburger Morgenpost" berichtete, erfolgte die Festnahme gegen 4 Uhr im Bahnhof Wandsbek. Zivilfahnder hatten die beiden Männer zuvor observiert.

Tatverdächtige festgenommen Hamburg Journal - 19.08.2020 19:30 Uhr Die Hamburger Polizei hat in der Nacht zum Mittwoch in Wandsbek zwei Männer festgenommen. Sie sollen am Montagabend versucht haben, eine 28-Jährige zu vergewaltigen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 19.08.2020 | 11:00 Uhr