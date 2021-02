Feiernde in Hamburg: Polizei löst mehrere Treffen auf Stand: 25.02.2021 07:24 Uhr Hunderte Menschen ohne Masken, ohne Abstand und mit Alkohol in der Hand: Die Hamburger Polizei hat am Mittwoch mehrere größere Treffen auflösen müssen, weil dabei gegen Corona-Regeln verstoßen wurde.

Am Nachmittag gingen die ersten Anrufe bei der Polizei ein: Im Jenischpark in Othmarschen würden sich bis zu 150 Jugendliche treffen und feiern. Als die Polizei dort eintraf, saßen viele Menschen in einzelnen Gruppen zusammen. Viele trugen keine Masken, hielten die Abstände nicht ein und tranken Alkohol. Die Polizei löste die Treffen auf. Ab 20 Uhr war der Einsatz am Jenischpark beendet.

Lautsprecher am Jungfernstieg

Dann wurde die Polizei aber zum Jungfernstieg gerufen. Denn dort hatten sich bis zu 200 Leute versammelt - größtenteils waren es laut dem Lagedienst der Polizei wieder junge Leute, die zusammensaßen. Viele trugen auch dort keine Masken, hielten die Abstände nicht ein und tranken Alkohol. Mit Lautsprecheransagen löste die Polizei die Treffen auf. Ab 22 Uhr war der Einsatz dann beendet. Die Polizei registrierte über den gesamten Tag mehr als 260 Ordnungswidrigkeiten.

