Fehlerhafte E-Mails: Lange Schlangen vor dem Impfzentrum Stand: 09.05.2021 08:16 Uhr Eine Panne bei der Terminvergabe hat im Impfzentrum an den Messehallen am Sonnabend lange Schlangen verursacht. Grund waren fehlerhafte E-Mails.

Durch einen Systemfehler sind am Sonnabend etwa 1.000 Menschen wegen einer Erinnerungsmail zu früh zu ihrer Zweitimpfung mit dem Wirkstoff von AstraZeneca eingeladen worden, sagt der Ärztliche Leiter des Impfzentrums Dirk Heinrich zu NDR 90,3. Nämlich schon nach neun, statt nach 12 Wochen.

Heinrich: E-Mail nicht beachten

"Entscheidend ist der Termin, den alle Impflinge im Impfzentrum bekommen, nicht eine E-Mail, die einen früheren Termin verkündet. Dies ist auch für den heutigen Sonntag ganz wichtig. Alle, die einen zweiten Impftermin haben, sollen den Termin so wahrnehmen, wie er auch vergeben wurde", sagte Heinrich. Eine Erinnerungsmail aus dem System 116117 die einen früheren Termin für den heutigen Sonntag verkündet, sollte dagegen unbeachtet bleiben. "Die Impflinge sind alle für den Termin in 12 Wochen bei AstraZeneca eingeplant", so Heinrich.

Niemand wurde weggeschickt

Weil eben auch für Sonntag noch falsche Erinnerungsmails verschickt wurden, kann es aber am Impfzentrum nochmal voll werden. Weggeschickt wurde am Sonnabend aber keiner, der oder die eine Impfberechtigtung hatte. Wer wollte, hat die zweite Impfung dann auch bekommen.

Termine telefonisch oder online

Termine zur freiwilligen Corona-Schutzimpfung im Impfzentrum können online oder per Telefon vereinbart werden. Dafür steht in Hamburg ausschließlich die Telefonnummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes zur Verfügung: 116 117 (Kurzwahlnummer, es ist keine Vorwahl notwendig).

