Fegebank gegen komplett autofreie Innenstadt

Die Hamburger Grünen halten nichts von einer völlig autofreien Hamburger Innenstadt. Einer neuen Volksinitiative erteilte Spitzenkandidatin Katharina Fegebank am Dienstagabend bei einer Diskussion in der Hamburger Handelskammer eine klare Absage. "Das ist irre und funktioniert so einfach nicht", sagte die Wissenschaftssenatorin und Zweite Bürgermeisterin. Die Initiative verlangt autofreie Zonen zwischen Holstenwall, Lombardsbrücke und Deichtorplatz und sammelt dafür bereits Unterschriften. Ausnahmen soll es für Lieferverkehr, Anwohnende, ärztliches Personal, Taxis und Busse geben. Die Initiative will so den CO2-Ausstoß drastisch verringern.

Oppositionsparteien erleichtert

Die Hamburger FDP reagierte am Dienstagabend erleichtert. Spitzenkandidatin Anna von Treuenfels sagte, sie sehe es mit Freude, dass die komplett autofreie Innenstadt kein Ansatz der Grünen sei. "Ich hatte das damals so verstanden und ich glaube, viele in der Stadt haben das auch so verstanden", so von Treuenfels. AfD-Spitzenkandidat Dirk Nockemann bleibt dagegen skeptisch. Die Basis der Grünen würde Pläne für eine komplett autofreie Innenstadt mit Sicherheit unterstützen. "Und dann stehen Sie nachher ohne Basis da", sagte Nockemann.

Weniger Autos, aber "nicht mit der Brechstange"

Wie schwierig es die Volksinitiative dennoch haben dürfte, machte der Bürgerschafts-Kandidat der Partei Die Linke, David Stoop, deutlich: "Es ist auch bei uns nicht so, dass wir sagen, das kann jetzt morgen eingeführt werden. Und das sagt auch niemand." Einig sind sich alle Parteien darüber, dass es weniger Autos in der Hamburger Innenstadt geben soll. Dieses Ziel wollen sie aber nicht "mit der Brechstange" durchsetzen, wie es Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) ausdrückte. Ziel sei es, die Innenstadt lebenswerter und attraktiver zu machen, sagte CDU-Spitzenkandidat Markus Weinberg.

Eine Umfrage im Auftrag de NDR hatte vor Kurzem ergeben, dass 67 Prozent der Hamburger und Hamburgerinnen für autofreie Bereiche der Innenstadt sind.

