Fan-Rückkehr in Stadien: Was die Hamburger Vereine planen

Die Zeit der Geisterspiele in den großen Stadien ist erst mal vorbei: Die Bundesländer haben sich am Dienstag in einer Videoschalte auf eine sechswöchige Testphase mit stark reduzierter Zuschauer-Kapazität geeinigt. Bundesweit einheitlich dürfen bei Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Fans nun 20 Prozent der Plätze besetzt werden.

4.000 Fans am Freitag im Volksparkstadion?

Somit können auch die Hamburger Profi-Sportteams ihre Spiele wieder vor Zuschauerinnen und Zuschauern austragen. Der Hamburger SV dürfte nach der Neuregelung gut 10.000 Fans ins Stadion lassen, zum Zweitliga-Auftakt am Freitag gegen Fortuna Düsseldorf sollen es aber nur 4.000 sein. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass die Stadt noch ihre Verordnung anpasst, die bisher maximal 1.000 Zuschauer zulässt. Außerdem muss das Hygienekonzept des HSV noch rechtzeitig genehmigt werden.

Der FC St. Pauli, der sein erstes Heimspiel am 27. September austrägt, darf künftig etwa 6.000 Zuschauer ins Millerntorstadion lassen. Wie beim HSV sollen die verfügbaren Tickets unter den Fans verlost werden.

Towers hoffen auf Zuschuss

Der Handballsportverein Hamburg rechnet aktuell mit 650 Zuschauerinnen und Zuschauern, die Basketballer der Towers mit etwa 600 Fans in der Halle. Weil sich eine 20-prozentige Auslastung finanziell nicht lohnt, hoffen die Basketballer auf einen Zuschuss der Stadt, um die Kosten für zusätzliche Hygienemaßnahmen abdecken zu können.

