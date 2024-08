Stand: 14.08.2024 18:55 Uhr Falschparker verzögern Feuerwehreinsatz in Harburg

Dienstagnacht ist die Feuerwehr erst spät zu einem Wohnungsbrand in Harburg durchgekommen. Grund dafür waren offenbar falsch geparkte Fahrzeuge im Eingang der Bornemannstraße und in der Harmsstraße. Erste Feuerwehrkräfte kamen deshalb nur zu Fuß an der Einsatzstelle an. Der Brand war in der Küche eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Die Polizei hatte den Bewohner der Wohnung bereits in Sicherheit gebracht und auch das Feuer gelöscht.

