Fahrerloser Kleinbus nimmt jetzt auch Passagiere mit Stand: 23.10.2020 13:32 Uhr In der Hamburger Hafencity ist seit Freitag wieder Hamburgs erster autononom fahrender Bus unterwegs. Jetzt können auch Passagiere mitfahren.

Der selbstfahrende Elektro-Kleinbus nennt sich HEAT (Hamburg Electric Autonomous Transportation) und rollt ohne Lenkrad mit bis zu Tempo 25 durch die Hafencity. Im Hamburger Stadtbild soll das irgendwann zum Alltag gehören. Erst mal aber läuft nun die nächste Testphase des Projekts. Von den Magellanterrassen aus geht es einmal um den Block. Knapp einen Kilometer lang ist die Strecke.

An Bord des fünf Meter langen Busses sind zur Überwachung vorerst noch zwei Fahrzeugbegleiter. Um ohne sie zu fahren, fehlt unter anderem noch die rechtliche Grundlage. Den Probebetrieb mit Fahrgästen hat die Stadt Hamburg mit einer Sondergenehmigung ermöglicht.

AUDIO: Autonom fahrender Bus: Start für Fahrgäste (1 Min)

Tjarks: "Weltweit einmalig"

"Das so umzusetzen, ist in dieser Form weltweit einmalig", sagte Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne). Beim ITS-Weltkongress in Hamburg im kommenden Herbst soll das autonome Fahren mit dem Bus ein zentrales Vorzeigeprojekt sein.

Noch bis zum 20. November können sich die Hamburgerinnen und Hamburger über eine App, die über eine Internet-Seite der Hochbahn zu erreichen ist, registrieren und gratis mitfahren. Wegen der Corona-Beschränkungen sind maximal drei Passagiere erlaubt.

Weitere Informationen 27 Min Verkehrswende: Erste Bilanz mit Verkehrssenator Tjarks Eine Mobilitätswende, die sich auf Rad und ÖPNV fokussiert? Eine erste Bilanz mit Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne). 27 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 23.10.2020 | 13:00 Uhr