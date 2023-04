Fabrik für Wasserstoff-Anlagen entsteht in Hamburg Wasserstoff, der aus umweltfreundlich erzeugtem Strom hergestellt wird, gilt als Energieträger der Zukunft. Er wird auch "grüner Wasserstoff" genannt. In Rahlstedt entsteht nun eine Fabrik, in der die dafür notwendigen Anlagen entwickelt und gebaut werden sollen.

Noch ist das Gelände im Industriegebiet Victoria Park in Rahlstedt eine riesige Sandfläche. Aber bereits im kommenden Jahr sollen dort die ersten sogenannten Stacks vollautomatisch hergestellt werden. Stacks sind die Einheiten, in denen Wasser mittels Strom in Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten wird - und umgekehrt. Viele Stacks ergeben einen sogenannten Elektrolyseur, die Basis für die grüne Wasserstoffwirtschaft.

Rund 300 Jobs sollen entstehen

500 Millionen Euro will ein Tochterunternehmen des Lastwagenherstellers MAN in Rahlstedt investieren, es sollen rund 300 Jobs entstehen. Der Bund unterstützt das Projekt finanziell. Bislang gibt es in Deutschland kaum eine vergleichbare Fabrik. MAN hat sich nach eigenen Angaben bewusst für Hamburg entschieden, auch viele Zulieferer kommen aus Deutschland.

Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) sieht in dem Bau einen großen Beitrag, um Hamburg zu einem wichtigen Standort der Wasserstoffwirtschaft zu machen.

Was ist "grüner Wasserstoff"? Wasserstoff ist keine Energiequelle wie Erdöl, Wind oder Sonnenenergie, sondern ein Energiespeicher. Von Natur aus kommt Wasserstoff nur in gebundener Form vor, etwa in Wasser oder Erdgas. Um das farblose chemische Element aus dieser Bindung abzuspalten, ist Energie notwendig. Dabei wird Wasser (H2O) in Wasserstoff (H2) und Sauerstoff (O2) aufgespalten. Für umweltfreundlichen "grünen Wasserstoff" werden Erneuerbare Energien wie Solar- oder Wind-Energie verwendet, um Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff aufzuspalten (Elektrolyse).

