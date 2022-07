Explosion und Großbrand in Hamburger Stadtteilschule Stand: 06.07.2022 08:52 Uhr In der Stadtteilschule Finkenwerder hat es eine Explosion im Keller gegeben. Das Verwaltungsgebäude stand komplett in Flammen.

Qualmende Trümmer, Glassplitter und Akten liegen überall auf dem Schulhof der Stadtteilschule Finkenwerder. Gegen 3.45 Uhr hat es im Keller des Verwaltungstraktes eine gewaltige Explosion gegeben. Dabei wurde das Büro der Schulleitung komplett zerstört. Dort lagerten die druckfrischen Zeugnisse. Die Brandmuster deuten auf eine Gasexplosion als Ursache hin, wie die Polizei Hamburg und die Feuerwehr am Mittwochmorgen mitteilten.

Gebäude komplett in Flammen

Auch das Lehrerzimmer ist stark beschädigt. Als die Einsatzkräfte ankamen, hörten sie weitere Explosionen und ein Gaszischen. Das Gebäude stand da schon komplett in Flammen. Mittlerweile ist der Brand gelöscht. Die Schule wurde vom Gasnetz getrennt. Verletzt wurde bei der Explosion niemand. Der Hausmeister, der auf der anderen Seite des Gebäudes wohnt, hatte Glück. Das Feuer sei im Keller der Stadtteilschule entstanden und habe von dort auf das Verwaltungsgebäude übergegriffen, in dem auch die Lehrerzimmer untergebracht sind, so die Feuerwehr. 60 Einsatzkräfte waren in der Nacht vor Ort und konnten den Brand zum Morgen hin auf wenige Glutnester eindämmen.

Unterricht fällt aus

Der Unterricht an der Stadtteilschule Finkenwerder und an dem angrenzenden Gymnasium Finkenwerder fällt heute aus. Es wäre der letzte Schultag vor den Ferien gewesen. Was genau zu der Explosion geführt hat, untersuchen jetzt Brandermittelnde der Polizei.

