50 Jahre Stadtpark Open Air: Starke Frauen und ein Hollywood-Star Stand: 16.05.2025 13:29 Uhr Im Hamburger Stadtpark startet wieder die Freilichtkonzertsaison - mittlerweile zum 50. Mal. Traditionsgemäß wird der fünfmonatige Konzertreigen von Lotto King Karl eröffnet. Ein Ausblick.

von Susanne Hasenjäger

"Das ist unser ultimatives Heimspiel", sagt Lotto King Karl, der erneut die Saison eröffnet. "Wir spielen schon zum 55. Mal dort - eine der schönsten Bühnen, sehr grün und der Rasen ist in einem ausgezeichneten Zustand." Genauso wie die wunderschönen Buchenhecken, die das Gras bewachsene Rondel umgeben, und in deren Schatten man das ein oder andere Getränk, oder etwas feines zum Essen zu sich nehmen kann, oder aber gleich ganz vorn an der Bühne die besten Plätze erobert.

Näher an den Stars als in diesem grünen Wohnzimmer geht eigentlich gar nicht - und es lohnt sich auch in diesem Jahr. Zum Beispiel am 17. Juni, wenn Iggy Pop zu Gast sein wird. Entspanntere Töne gibt es einen Monat später bei Nora Jones - perfekte Musik gerade zum Sonnenuntergang. Wer lieber selber singen möchte, für den wird das jährliche Chor-Event am 22 Juni sein - unter dem Titel “Der Norden singt". Da es schon ausverkauft ist, hilft dann nur sich mit der Picknick-Decke auf der großen Wiese hinter dem Konzertgelände zu positionieren - wie auch beim ausverkauften Konzert von Element of Crime.

Jazz, Powerfrauen ein Hollywood-Star

Jazzstar Gregory Porter kommt gleich zweimal. Sein erstes Konzert am 10. Juli ist bereits ausverkauft, aber für den Folgetag gibt es noch Karten. Zwei Frauen, die die Bühne im Stadtpark mit Sicherheit rocken werden, sind am 23. Juni Melissa Etheridge und am 20. Juli Gianna Nannini. Sogar ein Hollywood-Star kommt an die Saarlandstraße: Will Smith.

Bis in den September gibt es dieses ganz besondere Open Air Erlebnis mitten in Hamburg: "Zu den Highlights im Jubiläumsjahr zählt natürlich die historische Freilichtbühne, die den Besuchern das Gefühl gibt in einem kulturellen Naherholungsgebiet zu sein und nicht auf einer seelenlose Konzertfläche", sagt Frehn Hawel vom Stadtpark Open Air Veranstalter Karsten Jahnke und da ist dann das Hamburger Wetter auch wieder egal.

