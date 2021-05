Explosion in Barmbeker Wohnhaus: Zwei Männer verurteilt Stand: 19.05.2021 11:32 Uhr Im November des vergangenen Jahres hat eine Explosion den Eckmannsweg im Hamburger Stadtteil Barmbek erschüttert. Zwei Männer hatten eine Wohnung mit einer Marihuanaplantage in die Luft gesprengt. Am Mittwoch wurden sie dafür verurteilt.

Das Hamburger Landgericht verhängte für den Mieter der Wohnung eine Gefängnisstrafe von dreieinhalb Jahren und für seinen Nachbarn eine Bewährungsstrafe von einem Jahr. Bei ihrer Urteilsbegründung sagte die Vorsitzende Richterin, es sei ein kleines Wunder gewesen, dass bei der Explosion keine Nachbarinnen und Nachbarn sowie Passantinnen und Passanten verletzt wurden. Auch die Angeklagten hätten Glück gehabt. Sie kamen mit Brandverletzungen davon, die inzwischen verheilt sind.

Angeklagte belasteten sich gegenseitig

Die beiden Männer waren zusammen in der Wohnung im Eckmannsweg, in der der Mieter eine Marihuanaplantage betrieb. Aus den Pflanzen wollte der 39-Jährige an jenem Morgen Cannabis-Öl gewinnen, wofür er Butangas verwendete. Als er bereits drei Kartuschen geöffnet hatte und das Gas in der Luft war, zündete sich nach Überzeugung des Gerichts der Nachbar eine Zigarette an. Im Prozess hatten die beiden sich gegenseitig belastet. Der Nachbar hatte behauptet, im Wohnzimmer gesessen und gar nicht gewusst zu haben, was der Mieter in der Küche tat. Der wiederum beschuldigte den Nachbarn, die Zigarette angezündet zu haben.

Die Wohnung im dritten Stock wurde vollkommen zerstört, das Haus war einsturzgefährdet. Alle Bewohnerinnen und Bewohner mussten für mehrere Wochen ausziehen.

