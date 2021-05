Experten entschärfen Fliegerbombe in Hamburg-Wilhelmsburg Stand: 18.05.2021 18:23 Uhr Erneut ist in Wilhelmsburg eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der 500 Kilo schwere amerikanische Blindgänger wurde am Dienstag bei Bauarbeiten auf dem ehemaligen Punica-Gelände entdeckt.

Der Kampfmittelräumdienst der Hamburger Feuerwehr entschärfte die Bombe am späten Nachmittag. Der Detonator sei gesprengt worden, teilte die Feuerwehr auf Twitter mit.

Die Absperrmaßnahmen wurden aufgehoben. Betroffen waren mehrere Firmen in dem Industriegebiet am Reiherstieg Hauptdeich, die geräumt werden mussten. In dem Sperradius von 300 Metern gibt es keine Anwohnenden. Das Wilhelmsburger Krankenhaus Groß-Sand liegt zwar knapp innerhalb des Warnradius von 1.000 Metern, war aber dennoch nicht betroffen.

VIDEO: Darum geht's: Blindgänger (2 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 18.05.2021 | 19:00 Uhr