Etwa 700 Menschen nehmen an Hamburger Ostermarsch teil Stand: 10.04.2023 15:51 Uhr In Hamburg gibt es heute zwei Kundgebungen für den Frieden: den Hamburger Ostermarsch und ein Friedensfest im Stadtteil St. Georg. Beide stehen in direkter Konkurrenz - denn seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine geht ein tiefer Riss durch die Friedensbewegung.

Die Veranstalter des Hamburger Ostermarsches, der sich am Mittag von der Reeperbahn in Richtung Fischmarkt in Bewegung setzte, halten an ihren Positionen fest. Für sie gefährden vor allem die USA und die NATO den Weltfrieden. Im Aufruf für die Kundgebung hieß es unter anderem: Der Krieg in der Ukraine hätte wahrscheinlich verhindert werden können, wenn die NATO die Sicherheitsinteressen Russlands nicht ignoriert hätte. Etwa 700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer marschierten beim Ostermarsch mit.

Linke organisiert Friedensfest in St. Georg

Die Hamburger Linke kann diese Position nicht teilen. Sie sieht die Verantwortung für den Krieg bei Russland und seinen imperialistischen Bestrebungen. Sie organisiert deshalb mit anderen Gruppen ein Friedensfest in St. Georg. Politisch pikant: Eine der Rednerinnen beim Ostermarsch ist ausgerechnet eine Linken-Politikerin aus Hamburg, die Bundestagsabgeordnete Zaklin Nastic.

DGB will sich auf 1. Mai konzentrieren

Auch der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in Hamburg ruft zum ersten Mal nicht dazu auf, am Hamburger Ostermarsch teilzunehmen. Hamburgs DGB-Chefin Tanja Chawla sagte dem NDR, der DGB könne die Relativierung der Rolle Russlands im Krieg in der Ukraine nicht unterstützen. Man konzentriere sich auf die DGB-Kundgebungen am 1. Mai, um friedenspolitische Forderungen auf die Straße zu tragen.

Bereits im vergangenen Jahr hatte es viel Kritik am Hamburger Ostermarsch gegeben, weil das "Hamburger Forum" als Organisator der Regierung in Kiew eine indirekte Mitschuld am russischen Einmarsch gegeben hat.

