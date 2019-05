Stand: 07.05.2019 15:37 Uhr

Erneut Unfall mit Lkw und Radfahrerin

In Hamburg hat es am Dienstag erneut einen Abbiege-Unfall mit einer Radfahrerin und einem Lastwagen gegeben. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte die 25-Jährige eine Kreuzung an der Bramfelder Straße überqueren. Demnach fuhr sie auf dem Radweg bei Grün, als sie der abbiegende Lastwagen an der Ecke Flachsland übersah und erfasste.

Radfahrerin bei Unfall mit Lkw verletzt NDR 90,3 - 07.05.2019 13:00 Uhr In Hamburg ist erneut eine Radfahrerin bei einem Unfall mit einem Lkw verletzt worden. Die 25-Jährige hatte Glück im Unglück und wurde nicht von dem abbiegenden Lkw überrollt.







Glück im Unglück

Das Fahrrad der Frau wurde unter dem Lkw-Reifen eingeklemmt. Die 25-Jährige selbst stürzte zwar seitlich unter den Lastwagen, wurde aber nicht überrollt. Sie kam mit Schürfwunden und Prellungen in ein Krankenhaus, dort soll untersucht werden, ob sie möglicherweise innere Verletzungen hat. Lebensgefahr besteht aber nicht. Eine Augenzeugin erlitt einen Schock und musste betreut werden.

Zuletzt hatte es mehrere Abbiegeunfälle mit Radfahrern gegeben. In Altona war Anfang April ein Mann unter einem Lkw eingeklemmt worden, in Stellingen war ein Radfahrer ums Leben gekommen. Kurz danach hatte Hamburg ein Pilotprojekt gestartet, bei dem zunächst 18 Behörden-Fahrzeuge mit Abbiegeassistenten ausgerüstet werden.

