Stand: 24.01.2025 06:44 Uhr Erfolgreiche Suchaktion nach Neunjährigem in Niendorf

Großeinsatz der Hamburger Polizei in Niendorf am Abend: Dort war ein neunjähriger Junge von zu Hause weggelaufen. An der Suchaktion beteiligte sich auch der Polizeihubschrauber Libelle. Nach zweieinhalb Stunden tauchte der Junge gegen 20.30 Uhr wieder auf. Warum genau er verschwand, ist noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 24.01.2025 | 06:00 Uhr