Entwurf für Sternbrücken-Neubau abgelehnt

Die Planung für eine neue Sternbrücke in Altona hat einen gehörigen Dämpfer bekommen. Die Politikerinnen und Politiker im Planungsausschuss des Bezirks lehnten den zuvor vielfach kritisierten Entwurf der Deutschen Bahn ab. Er sah eine 100 Meter lange und 20 Meter hohe Bahnbrücke über die Stresemannstraße vor, die den bisherigen Bau ersetzen sollte.

Entwurf wird parteiübergreifend abgelehnt

Die Gegner des Neubaus sahen in den Plänen für die Brücke ein überdimensioniertes Raumschiff. Nach der am Mittwoch parteiübergreifend beschlossenen Ablehnung des Bahn-Entwurfs fordert der Ausschuss nun eine neue Planung, an der die Menschen aus den betroffenen Stadtteilen Sternschanze und Altona-Altstadt beteiligt werden sollen. Er empfiehlt dem Senat, das gesamte Verfahren zum Neubau der Sternbrücke auszusetzen.

Platz für Fahrradwege

Zuvor hatten sich Altonas Grüne gegen den rot-grünen Senat und seine Verkehrsbehörde gewandt und klargestellt, dass sie den Brückenplan der Bahn ablehnen. Der Senat will die Brücke abreißen, auch um Platz für Fahrradwege zu schaffen, die Stützpfeiler der jetzigen Brücke lassen dafür keinen Platz.

