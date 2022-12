Energiekrise: Handwerkskammer berät mit Bundesnetzagentur

Stand: 07.12.2022 06:50 Uhr

Reichen die Gasvorräte in Deutschland über den Winter? Und wie stark belasten gestiegene Energiepreise die Hamburger Wirtschaft? Das waren Themen am Dienstagabend auf einem Umweltgipfel in der Hamburger Handwerkskammer.