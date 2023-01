Elbphilharmonie in Hamburg: Besuch der Plaza bleibt kostenlos Stand: 17.01.2023 15:40 Uhr Der Besuch der Plaza der Elbphilharmonie bleibt erstmal kostenlos. Das bestätigte Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda (SPD) am Dienstag.

Die Betriebsgesellschaft der Elbphilharmonie bekomme mehr Geld, damit kein Eintritt verlangt werden muss. Die Kosten dafür würden rund drei Millionen Euro pro Jahr betragen.

Brosda: "Große Geste"

Die Überlegung, nur den Hamburgerinnen und Hamburgern einen kostenfreien Zugang zu gewähren, hätte aus rechtlichen Gründen nicht umgesetzt werden können, sagte Brosda. Bei 80 Prozent auswärtigen Besucherinnen und Besuchern wäre es auch eine Option gewesen, dass alle etwas zahlen, so der Senator. Aber dafür gebe es momentan keine Zustimmung in der Stadt. Insofern sei es eine "große Geste" an die Besucherinnen und Besucher, dass man sie kostenfrei auf eines der tollsten Gebäude der Stadt einlade. "Ich glaube schon, dass das ein Pfund ist, mit dem man an anderer Stelle bei der touristischen Vermarktung der Stadt wird arbeiten können", sagte Brosda.

Bürgerschaft muss noch zustimmen

Ende dieses Monats muss die Bürgerschaft die Pläne noch absegnen. Die Finanzierung gilt dann erstmal für die kommenden beiden Haushaltsjahre. In dieser Zeit soll dann eine dauerhafte Lösung gefunden werden.

Spontaner Besuch seit Eröffnung der Plaza kostenlos

Über einen möglichen Eintritt für die Plaza wurde seit Monaten diskutiert, um einen kostendeckenden Betrieb sicherzustellen. Der spontane Besuch der Plaza ist seit ihrer Eröffnung im November 2016 kostenlos. Lediglich für die Buchung eines Besuchstermins werden zwei Euro erhoben.

