Eklat entzweit Grüne im Bezirk Mitte

Der Eklat um die Grünen-Fraktion im Bezirk Hamburg-Mitte geht weiter. Auch drei Tage nach der Spaltung der Fraktion konnten die Vorwürfe gegen zwei Abgeordnete nicht geklärt werden. Zwei neu gewählten Abgeordneten wird laut Partei eine Nähe zum Extremismus vorgeworfen. Einer soll für eine Hilfsorganisation, die dem sogenannten Islamischen Staat nahesteht, Spenden gesammelt haben. Der andere soll sich islamistisch geäußert haben.

Gallina: Parteiordnungsmaßnahmen werden geprüft Hamburg Journal - 15.06.2019 19:30 Uhr Bei den Hamburger Grünen haben zwei neue Bezirksabgeordnete für einen Eklat gesorgt. Die Hamburger Parteichefin, Anna Gallina, äußert sich im Hamburg Journal.







Kommt eine Karenzzeit?

Beide sind nach Parteiangaben noch nicht lange bei den Grünen und haben den Sprung in die Bezirksversammlung geschafft. Dass es zu dieser Panne kommen konnte, hängt mit dem Wahlsystem zusammen, erklärte ein Mitglied. Denn bei den Grünen könne praktisch jedes Mitglied spontan für einen Listenplatz kandidieren. Habe man Unterstützer dabei, könne man schnell im Wahlkreis aufgestellt werden. Jetzt diskutieren die Grünen eine Art Karenzzeit, damit Neumitglieder nicht sofort kandidieren können.

"Vorwürfe müssen vollständig ausgeräumt werden"

Erst am Freitag hatte sich die neue Bezirksfraktion konstituiert, statt der gewählten 16 Mitglieder schlossen sich aber nur zehn der Fraktion an. Anna Gallina, Landesvorsitzende der Hamburger Grünen erklärte, wenn so gewichtige Vorwürfe im Raum stünden, müsse der Landesvorstand dem selbstverständlich nachgehen. Die Mehrheit der Abgeordneten in Mitte war sich demnach einig, sich als Fraktion zunächst ohne die beiden Personen zu konstituieren. Für eine Zusammenarbeit müssten die Vorwürfe vollständig ausgeräumt werden. "Wir zeigen immer klare Kante gegen Rechts und geben auch sonst niemandem einen Rabatt aufs Grundgesetz", so Gallina. Es würden Parteiordnungsmaßnahmen geprüft.

Keine Klärung bei den Grünen in Mitte NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 17.06.2019 06:00 Uhr Autor/in: Anette van Koeverden Der Eklat um die Hamburger Grünenfraktion in Mitte geht weiter. Drei Tage nach der Spaltung der Fraktion konnten die Vorwürfe gegen zwei Abgeordnete nicht geklärt werden, Anette van Koeverden berichtet.







Die Grünen hatten bei den Bezirkswahlen am 26. Mai in vier von sieben Hamburger Bezirken die Mehrheit der Stimmen erlangt, und zwar in Altona, Eimsbüttel, Hamburg-Mitte und Hamburg-Nord.

