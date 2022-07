Eißendorf: 84-jähriger in Wohnung ausgeraubt Stand: 12.07.2022 18:58 Uhr Montagmorgen haben Unbekannte einen 84-Jährigen in seiner Wohnung in Eißendorf überfallen. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Zunächst hatte am Montagmorgen ein Mann an der Wohnungstür des 84-jährigen in einem Mehrfamilienhaus an der Niemannstraße in Eißendorf geklingelt. Der etwa 20-25-Jährige behauptete, er müsse die Rauchmelder überprüfen. Der Senior ließ ihn in die Wohnung. Wenig später kamen zwei weitere Männer hinzu. Plötzlich schlug das Trio auf den Mann ein und durchsuchte seine Wohnung.

Opfer erlitt einen Schock

Die Komplizen fanden eine größere Menge Bargeld sowie eine Münzsammlung und liefen damit aus dem Haus. Es gibt Hinweise, dass die Räuber anschließend zu einem vierten Mann in einen schwarzen Mercedes gestiegen sein könnten. Das Opfer erlitt einen Schock und kam unter Schmerzen mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Polizei sucht jetzt Zeuginnen und Zeugen, die zum Zeitpunkt der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

