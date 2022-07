Einige Straßen bleiben in Hamburg bis Montagfrüh gesperrt Stand: 10.07.2022 13:19 Uhr Der Triathlon in Hamburg ist am Sonntag mit der Mixed-Staffel zu Ende gegangen. Viele Straßen waren über das Wochenende gesperrt. Bis Montagmorgen kommt es noch zu Verkehrsbehinderungen.

Der Triathlon bestand aus drei verschiedenen Strecken: den Innenstadtkurs, den Jedermannkurs am Sonnabend sowie den Jedermannkurs am Sonntag. Hierfür wurden jeweils unterschiedliche Straßen zu unterschiedlichen Zeiten gesperrt. Die erste Sperrung wurde nach Angaben des Veranstalters am Freitagvormittag am Ballindamm eingerichtet.

Videos 3 Min Deutsche Mixed-Staffel nach Pleiten und Pech auf Platz drei Das deutsche Quartett handelte sich zwei Zeitstrafen ein und verpasste beim Hamburg-Triathlon die Titelverteidigung klar. 3 Min

Weitere Sperrungen noch bis Montag

Im Laufe des Wochenendes kamen zahlreiche Straßensperrungen hinzu. Die letzte Sperrung soll am Montagmorgen aufgehoben werden. Eine interaktive Karte des Veranstalters für Sonntag zeigt, an welcher Stelle in der Stadt zu welcher Zeit Straßen gesperrt sein werden.

Außerhalb der Wettkampfzeiten sind zudem folgende Straßen gesperrt:



Ballindamm wasserseitig: Freitag von 10 Uhr bis Montag um 6 Uhr.

Freitag von 10 Uhr bis Montag um 6 Uhr. Ballindamm häuserseitig: Freitag von 20 Uhr bis Montag, um 6 Uhr

Freitag von 20 Uhr bis Montag, um 6 Uhr Neuer Jungfernstieg wasserseitig: Freitag um 20 Uhr bis Sonntag um 20.30 Uhr

Freitag um 20 Uhr bis Sonntag um 20.30 Uhr Lombardsbrücke: Sonntag von 5 bis 19 Uhr.

