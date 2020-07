Stand: 15.07.2020 09:38 Uhr - NDR 90,3

Eine Brücke für das Miniatur Wunderland

Es ist die wohl auffälligste Bauwerkserweiterung in der Speicherstadt seit Jahrzehnten und ein Spektakel war es obendrein. Per Tieflader wurde die 25 Meter lange Brückenkonstruktion in die Speicherstadt transportiert. Ein 750-Tonnen-Mobil-Kran hat dann die 39 Tonnen schwere Brücke über den 28 Meter hohen Speicher gehievt und eingesetzt, an den zuvor eingebrachten Verankerungen.

Das Miniatur Wunderland wächst NDR 90,3 - 15.07.2020 06:45 Uhr Am frühen Mittwochmorgen wurde zwischen dem Miniatur Wunderland und dem Erweiterungskomplex eine verbindende Brücke eingesetzt. Damit gewinnt das Miniatur Wunderland mehr Fläche. Karsten Sekund berichtet.







Miniatur Wunderland wird erweitert

Die Brücke dient in Zukunft der Erweiterung des Miniatur Wunderlands mit dem Speicher L auf der gegenüberliegenden Seite des Kehrwiederfleets. Voraussichtlich Ende 2022 soll sie für den Publikumsverkehr freigegeben werden. Außerdem soll dann dort eine Modelleisenbahn fahren. Knapp sieben Millionen Euro kostet die Brücke. Für die Betreiber des Miniatur Wunderlands geht damit ein lang gehegter Traum in Erfüllung.

