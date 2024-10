Stand: 30.10.2024 11:04 Uhr Ein Verletzter nach eskaliertem Streit in Harburg

In Harburg ist am Dienstagabend ein Streit immer weiter eskaliert: Ein Mann wurde offenbar von mehreren Unbekannten angegriffen. Ein Täter warf einen Zuckerstreuer nach dem Mann und verletzte ihn damit am Kopf. Das Opfer wurde von Rettungskräften behandelt, musste aber nicht in ein Krankenhaus. Später versammelten sich immer mehr Unbeteiligte rund um den Schauplatz am Harburger Ring und versuchten, die Polizeiabsperrung zu durchbrechen. Einen Zusammenhang zu Halloween gibt es laut Polizei nicht.

