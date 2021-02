Eimsbüttel: Umbenennung im Generalsviertel vorerst abgelehnt

Stand: 26.02.2021 07:14 Uhr

Muss die Moltkestraße in Hamburg-Eimsbüttel umbenannt werden? Die Linke will den Namen des preußischen Generalfeldmarschalls tilgen. Doch ihr Antrag fiel am Donnerstag in der Bezirksversammlung Eimsbüttel durch.