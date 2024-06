Stand: 19.06.2024 15:55 Uhr Eimsbüttel: SEK nimmt bewaffneten Mann in Gewahrsam

Das Spezialeinsatzkommando (SEK) der Hamburger Polizei ist am Mittwochmittag zu einem Einsatz in Eimsbüttel ausgerückt. Die Beamten nahmen dort einen mit einem Messer bewaffneten Mann in Gewahrsam. Der 59-Jährige hatte sich in seiner Wohnung am Kleinen Schäferkamp offenbar psychisch auffällig verhalten und herumgeschrien. Möglicherweise drohte er auch damit, sich in die Luft zu sprengen. Verwandte hatten die Polizei gerufen. Verletzt wurde niemand. Wegen des Einsatzes waren rund um den Kleinen Schäferkamp zwischenzetlich Straßen gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 19.06.2024 | 16:00 Uhr