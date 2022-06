Ehrentafel für Jan Fedder vor Lokal "Zur Ritze" auf St. Pauli Stand: 29.06.2022 21:05 Uhr Für den Schauspieler Jan Fedder gibt es in seiner Heimatstadt in Hamburg eine weitere Erinnerungsstätte: Am Eingang des Lokals "Zur Ritze" wurde eine Ehrentafel für ihn enthüllt.

Initiatoren des Projekts sind seine Witwe Marion Fedder und der Chef der "Ritze", Carsten Marek. Marion Fedder sagte im Hamburg Journal des NDR Fernsehens: "Die 'Ritze' ist Jans absoluter Lieblingsplatz gewesen. Das war seine Lieblingskneipe. Er hat sie immer als sein Wohnzimmer bezeichnet." Er habe ja schon eine Gedenktafel am Michel und die Jan-Fedder-Promenade am Hafen, aber auf dem Kiez habe noch etwas gefehlt.

Fünf Sterne, Namensschild und ein Anker

Die Platte ist aus Marmor. Über einem Messingschild mit dem Namen "Jan Fedder" sind fünf Sterne angebracht. Darunter ist ein Anker über dem Hamburg-Wappen zu sehen. "Er hatte hier seinen Ankerplatz in Hamburg. Und Hamburg ist das Tor zur Welt, seine Lieblingsstadt", sagte Marion Fedder. In der Mitte des Ankers ist noch eine Kamera zu sehen, weil er Schauspieler war. Sie hoffe, dass viele Leute den Platz besuchen und die Erinnerungstafel sehen, so Marion Fedder.

"Da hat Jan oft gesessen"

In dem Lokal gibt es einen Boxring, "da hat Jan oft gesessen", erinnert sich NDR Moderator Carlo von Tiedemann. "Ich durfte ein, zwei, drei Mal auch dabei sein, und wir haben dann das Leben heruntergespult - und auch heruntergespült. Das ist schon ein besonderer Ort." Es seien noch weitere Tafeln für Prominente vor dem Kultlokal geplant.

Eine Promenade für Jan Fedder

Als Polizist Dirk Matthies hatte Jan Fedder in der NDR Serie "Großstadtrevier" jahrzehntelang für Recht und Ordnung auf dem Hamburger Kiez gesorgt und auch die Serie "Neues aus Büttenwarder" mitgeprägt. Er war am 30. Dezember 2019 gestorben. Anfang des Jahres war zu seinen Ehren die Jan-Fedder-Promenade am Hafen eröffnet worden.

