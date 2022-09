Drogen und Internet: Wie Jugendliche in Hamburg konsumieren Stand: 12.09.2022 13:09 Uhr Jugendliche in Hamburg greifen seltener zur Zigarette, zum Alkohol oder zum Joint als noch vor vier Jahren. Daran hat auch die Corona-Krise wenig geändert, wie eine aktuelle Studie zum Suchtverhalten von 14- bis 17-jährigen Schülerinnen und Schülern ergeben hat.

Zum Vergleich: 2005 hatten 84 Prozent aller Jugendlichen schon mindestens einmal in ihrem Leben Alkohol getrunken. 2021 waren es nur noch 60 Prozent. 40 Prozent waren also bis zu ihrem 17. Lebensjahr abstinent. Und weniger als ein Drittel aller Jugendlichen in Hamburg hat schon mal an einer Zigarette gezogen.

Je später der Einstieg, desto geringer das Sucht-Risiko

Aus Sicht von Suchtforschern und -forscherinnen ist das ein großer Erfolg. Denn: Je später Jugendliche zum ersten Mal Alkohol, Tabak oder Cannabis ausprobieren, desto geringer ist das Risiko, dass sie abhängig werden. Auch in der Corona-Krise sind diese Zahlen grundsätzlich nicht gestiegen, so das Ergebnis der aktuellen "SCHULBUS-Befragung". Mit einer Ausnahme: Wer schon vor Corona anfällig für Tabak, Alkohol oder Cannabis war, der war in der Pandemie besonders gefährdet.

Größtes Problem aus Sicht der Suchtforscher und -forscherinnen ist inzwischen die Internet-Abhängigkeit: Mehr als 20 Prozent der Hamburger Jugendlichen kommen kaum davon los, wenn sie erst einmal online sind.

Weitere Ergebnisse der Studie im Überblick:

"SCHULBUS-Befragung" alle drei Jahre

Alle drei Jahre fragen Forscherinnen und Forscher im Rahmen der "SCHULBUS-Befragung" Schülerinnen und Schüler im Alter von 14 bis 17 Jahren, welche legalen und welche illegalen Drogen sie konsumieren - zum Beispiel E-Zigaretten, Zigaretten, Alkohol und Cannabis. Auch Eltern und Lehrkräfte werden befragt.

Hier finden Sie Hilfe bei Suchtproblemen Die bundesweit einheitliche "Sucht & Drogen Hotline" ist unter der Telefonnummer (01805) 313 031 rund um die Uhr zu erreichen. Sie bietet telefonische Beratung, Hilfe und Informationen rund um Drogen und Sucht. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) hat ein Infotelefon zur Suchtprävention geschaltet, das montags bis donnerstags von 10 bis 22 Uhr sowie freitags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr unter der Telefonnummer (0221) 89 20 31 zu erreichen ist. Ein Verzeichnis der Suchtberatungsstellen in Deutschland bietet die BZgA im Internet.

