Direkt am Gleis: Bahn sucht Lokführer in Hamburg Stand: 09.07.2022 13:49 Uhr Die Deutsche Bahn sucht aktuell rund 90 Lokführerinnen und Lokführer und Stewards für den Fernverkehr in und um Hamburg. Heute kann man sich direkt bewerben - im ICE.

Am Bahnhof Hamburg-Altona, an Gleis 5, können sich Interessierte am Sonnabend bis 15 Uhr die Arbeit in einem ICE direkt vor Ort anzugucken und Gespräche mit Expertinnen und Experten führen.

Mit neuem Job nach Hause

Wenn alles gut läuft, schreibt die Bahn, können Bewerbende direkt mit einer Einstellungszusage nach Hause gehen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 09.07.2022 | 11:13 Uhr